Bouwen in het Annapark valt verkeerd: ‘Het moet hier gewoon groen blijven’

Verdachte over uitgaansge­weld: ‘Hij maakte mijn kleren belache­lijk’

9:32 DEN BOSCH - Of ze zenuwachtig is? Dat vraagt de advocaat aan de vrouw (23) die terecht staat voor mishandeling tijdens het uitgaan in Den Bosch. ,,Ja, ik ben zenuwachtig’’, zegt de verdachte. Ze heeft politierechter Van den Heuvel net uitgelegd dat ze bang is om een strafblad te krijgen. Want dan verspeelt ze haar Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). ,,Die heb ik hard nodig. Want ik heb een baan als gastouder’’, zegt zij.