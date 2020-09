BOV trofee voor Republiq en Van Delft

DEN BOSCH - Het Bossche vastgoedbedrijf Republiq is onlangs onderscheiden met de BOV trofee. ,,Ze lopen niet alleen een stap voor op de vraag van hun klant maar zetten ook een stap meer door een bijdrage te leveren aan maatschappelijke vraagstukken.’’ Dat is te lezen in het juryrapport.

De jury werd gevormd door Ward Welage (TEN Advocaten), Roel Reijnen (ABN AMRO Bank), Patentwerk (Bram van Oeffelt), Leo van Schijndel (Bossche Investeringsfonds) en Nicole Logister (Enixis).

Republiq, gevestigd in de Watertoren aan het Hinthamereinde, won in de categorie klein/midden zakelijk bedrijf. In deze categorie behoorden ook BlueRock Logistics en Brabantsche Worstenbroodjes tot de genomineerden.

Duurzaam

In de categorie grootzakelijk bedrijf werden Van den Udenhout Groep, Etrias en Van Delft Groep genomineerd. Het in Nieuwkuijk gevestigde familiebedrijf Van Delft werd onderscheiden met de BOV trofee en was de favoriet van het publiek. ,,Al voor het woord duurzaam bedacht werd, waren ze ermee bezig. Bedrijfsdoelen en zorg voor het personeel lijken hand in hand te gaan. Wij zijn ervan overtuigd dat Van Delft de toekomst aan kan’’, aldus de jury.

De trofeeën werden overhandigd tijdens een bijeenkomst op de Parade. De ondernemerswedstrijd werd georganiseerd door de JCI (Jongerenkamer) Den Bosch in samenwerking met de Bossche JCI Quadrivium.

Verantwoorde wijze

De finale had in maart plaats moeten vinden. Maar de bijeenkomst in de Orangerie werd afgelast vanwege de coronamaatregelen. ,,We wilden geen virtuele finale, dus we moesten creatief zijn om alle ondernemers op verantwoorde wijze bij elkaar te kunnen krijgen’’, zegt Denise Janssen, voorzitter van de organisatiecommissie over de bijeenkomst die werd gehouden op de Parade. Daar kwamen 200 personen op af en was uitverkocht.