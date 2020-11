Bowls is volgens insiders hartstikke leuk en helemáál niet saai

Hij is een kei in het 'bijleggen'. John Eikemans (75) is er aardig bedreven in om een bal over een dertig meter lange vilten mat zo dicht mogelijk in de richting van de jack te laten rollen. ,,Het is een precisiespelletje, waarbij concentratie vereist is. Techniek is ook van belang. Cruciaal is dat elke bal altijd aan één kant is verzwaard en dus een gewichtsverschil heeft. Daarmee dien je constant rekening te houden", vertelt Eikemans die binnen de sport vooral zijn sporen heeft achtergelaten in de rugbywereld in het algemeen en The Dukes in het bijzonder. ,,Rugby is uiteraard een stuk stoerder dan bowls, maar onderschat dit balspel niet.”