Boxtelaar (23) wil ruzie sussen na festival in Den Bosch: ‘Mijn zoon is geschopt door acht jongens’

Badzout? Nee, grondstof voor 5 miljoen xtc-pil­len: celstraf geëist tegen mannen uit Nieuwen­dijk en Den Bosch

15:33 BREDA/VEEN/DEN BOSCH - Hij wilde een jeugdvriend helpen met de opslag van ‘badzout’ in een door hem gehuurde loods in Veen. Maar de politie trof er 1.100 kilo chemicaliën aan. Spul waarvan vijf miljoen xtc-pillen gemaakt hadden kunnen worden. De 60-jarige Nieuwendijker Henry van G en zijn voormalige vriend, Bosschenaar Albert J (59), hoorden voor de rechtbank in Breda celstraffen eisen.