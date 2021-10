Boxtelse vrouw (21) opgesloten na steekincident bij afspraakje in Rosmalen

Veroordeel­de Bossche verkrach­ter met stoornis wil af van tbs: ‘Het mag allemaal wat sneller’

14:39 DEN BOSCH - ,,Er is kans op herhaling. En er is nog steeds een stoornis.’’ Dat zei de officier van justitie tijdens een rechtszaak over een Bosschenaar (59) die in 2002 werd veroordeeld tot 6 jaar celstraf en tbs voor verkrachting van twee minderjarige meisjes. De officier pleitte er deze week voor om tbs te verlengen met twee jaar.