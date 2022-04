Boze burgers en pittige discussies: hoe ga je als nieuweling in de gemeenteraad om met hoogoplopende emoties?

OJC kan opgelucht ademhalen: drie punten in mindering komen te vervallen

Daags nadat de veertien resterende minuten van het competitieduel met Orion werden uitgespeeld, kreeg OJC goed nieuws te horen vanuit Zeist. De drie punten in mindering, die de KNVB in eerste instantie als strafeis had bepaald, komen te vervallen.

15 april