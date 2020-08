Boze weergoden verstoren wreed Levenslied in Den Bosch

Alles leek in kannen en kruiken. Deel twee van de afgeslankte editie van het Levenslied begon vrijdagavond hoopvol op De Citadel, waar de lokale helden William Burg en Henk Damen het sfeervolle Afzender Boulevard-podium bestegen. Hun optreden was van korte duur.

Regeldruppels, zo groot als naakte slakken, kletterden ineens uit de inktzwarte hemel. Doordat bovendien onheilspellende lichtflitsen de duisternis openbraken, zag medeorganisator Ivo van Harmelen geen andere uitweg dan het event vroegtijdig te beëindigen.

Special night

Hij was vastberaden om er een special night van te maken. William Burg, die ruim een jaar geleden tijdens de vorige aflevering van het Levenslied nog op de Bossche Markt een onvergetelijk duet zong met Wilbert Pigmans, had dit keer een primeur in gedachten. Ja, hij zou eerst een paar oudere nummers zingen om wat later op de avond zijn nieuwe single Wil je bij me blijven? te lanceren.

,,Het is een nummer dat eigenlijk puur over de liefde gaat. Mensen denken regelmatig dat bij een ander het gras groener is, maar bijna altijd komen ze daar van terug. In mijn eigen relatie is dit onderwerp gelukkig nog niet ter sprake geweest", gaf Burg vooraf grinnikend prijs.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Amanda Kohler en Henk Damen in duet © Chris Korsten

Stortbuien

Damen, ook niet vies van duetten, wierp na een paar bekende songs zijn hengel uit naar het publiek. Onder de toeschouwers, een kleine honderd in totaal, bevond zich stomtoevallig Amanda Kohler. De Bossche zangeres twijfelde geen moment, en liet met het volste vertrouwen de microfoon in haar handen glijden. Even later was er een rol toebedeeld aan (wijlen) Mary Servaes, beter bekend als de Zangeres Zonder Naam, die vanaf de band 'meezong'.

Twee enorme stortbuien die kort op elkaar volgden, in combinatie met vervaarlijke bliksemschichten, brachten onvermijdelijk de microfoon bij Van Harmelen. ,,Doorgaan is onverantwoord. Als organisatie gaan we binnenkort bekijken of we op de een of andere manier nog iets voor jullie kunnen betekenen. Jullie horen dus nog van ons." Dat leverde opnieuw 'gekletter' op, maar ditmaal was het in de vorm van een warm applaus.