Boze wereld - van Eunice tot Poetin - is héél ver weg bij Knotsgekke Hobby- en Kaartendagen

„We need a bee”, klinkt het plots bij een van de circa zeventig standhouders bij de Knotsgekke Hobby- en Kaartendagen in de Bossche Brabanthallen. De Drunese Wilma van Oosterhout is samen met een vriendin aan het shoppen, op zoek naar een metalen mal in de vorm van een bij. Met in het achterhoofd het plan om met behulp van een stansmachine een hele kolonie tot leven te wekken, om er vervolgens honingpotten mee te decoreren.