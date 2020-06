120 Bosschenaren slepen stadsgenoten door coronatijd: ‘Maar ik ga niet op pad voor een krat bier’

Markt­plaats­deal over bankstel eindigt in mishande­ling in Uden

19:46 ROSMALEN/UDEN - Een 37-jarige man uit Rosmalen is vrijdag opgepakt voor mishandeling. Hij had via Marktplaats een deal gemaakt over een bankstel. De man was hiervoor naar Uden gegaan maar de aankoop liep uit op een ruzie, aldus wijkagent Marc de Wit.