Besloten paasvieringen vanuit Sint-Jan toch via livestream te zien

DEN BOSCH - De besloten vieringen tijdens de Goede Week en Pasen vanuit de Sint-Jan in Den Bosch zijn vanaf donderdag 9 april toch rechtstreeks via een livestream te volgen. De beelden worden vertoond via de site van het Bisdom Den Bosch en de Parochie Heilige Johannes Evangelist.

Het was begin deze week nog niet duidelijk of de besloten kerkdiensten vanuit Den Bosch rondom Pasen met bisschop Gerard de Korte te zien zouden zijn. Er ontbrak een belangrijk onderdeel in de apparatuur voor de livestream. ,,We zaten om dat onderdeeltje te springen”, aldus plebaan Vincent Blom van de Sint-Jan.

,,Er was in deze corona-crisis heel moeilijk aan te komen. Iedereen is nu met livestreams bezig. We hebben gelukkig via de parochie in Vught het onderdeeltje bij een bedrijf in Waalwijk gevonden.”

Kleine samenstelling

Volledig scherm Bisschop Gerard de Korte in de Sint-Jan © copyright Marc Bolsius De plechtigheden tijdens Witte Donderdag, Goede Vrijdag, de Paaswake op zaterdag en de eucharistievieringen tijdens Pasen in de Sint-Jan worden in kleine samenstelling gevierd. ,,Onder andere met de bisschop, de plebaan, diaken, koster en enkele koorleden van het Schola onder leiding van rector cantus Jeroen Felix”, aldus Blom. ,,Zo’n tien personen die uiteraard anderhalve meter afstand houden van elkaar.”

Op de site van de parochie is te lezen dat ‘de liturgie hier en daar zal worden aangepast’. Op Witte Donderdag is er bijvoorbeeld geen processie. De Paaswake wordt zaterdag in verkorte versie gevierd, zonder Paasvuur en de intocht met de Paaskaars.

Moederkerk

De plebaan is blij dat rechtstreekse uitzending vanuit de Sint-Jan op het laatste moment toch mogelijk is. ,,De kathedraal in Den Bosch is toch de Moederkerk van ons bisdom. Ik hoorde al van parochianen dat ze er met smart op zitten te wachten”, zegt hij. ,,Of de plechtigheden op een laptop of via een computerschermpje goed te zien en te volgen zijn? Het is in deze tijd niet anders. De mensen moeten de ongemakken maar even voor lief nemen. Liever zo dan helemaal niet.”