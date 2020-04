Bisdom Den Bosch komt met app om elkaar te helpen ‘Versterking in deze tijd’

Quote Je brengt mensen zo meer met elkaar in contact Freek van Genugten , Bisdom ‘s-Hertogenbosch

,,Iedereen is in deze bijzondere tijd meer op zichzelf aangewezen”, legt woordvoerder Freek van Genugten van het bisdom uit. ,,Met de app kan je bijvoorbeeld in een berichtje vragen of iemand uit de parochie boodschappen kan halen of je vervoer naar de huisarts kan regelen omdat jij dat even niet kunt. Zo bouw je digitaal aan de gemeenschap. Brengt mensen meer met elkaar in contact.”

‘Versterking in deze tijd’

We denken dat de applicatie een versterking is in deze tijd. Het is ook een digitale manier tegen eenzaamheid”, vervolgt Van Genugten. ,,Het Bisdom gaat de ‘Mijn RKK-app‘ voor de ruim zestig parochies de komende twee jaar ook betalen. De applicatie is gratis te downloaden. Daarna kun je je via jouw parochie en jouw e-mailadres aanmelden om zo toegang te krijgen.

Volledig scherm De twee nieuwe app's zijn in de app-stores gratis te downloaden © Bisdom 's-Hertogenbosch

App voor bestuurders

Het bisdom komt ook met een app. voor de ruim driehonderd bestuurders en een aantal caritas-instellingen.