Boekwinkels in steden hebben het lastiger dan in dorpen ‘Stapel boeken werd bijna eerste levensbehoefte’

DEN BOSCH, ROSMALEN, BOXTEL, SINT-MICHIELSGESTEL - Voor de boekhandels in de stad was de eerste maand van de coronacrisis een regelrechte ramp. Je kon er in het centrum een kanon afschieten en dus ging er amper een boek over de toonbank.

In de dorpen viel de schade nog enigszins mee. ,,Lezers hebben hun vertrouwde lokale boekwinkel weer gevonden”, zegt André Stikkers van boekhandel Adr. Heinen in Den Bosch.

‘Ondanks crisis prima gedraaid’

Margot Osse van boekhandel ‘De Omslag’ in Rosmalen was altijd jaloers op haar collega’s ‘met die grote boekwinkels in steden met veel passanten’. ,,In deze tijd is het fijner om een boekhandel in een kleine plaats met vaste klanten te hebben”, zegt ze. ,,In Rosmalen ga je een klein beetje voor het winkelen naar het centrum, maar ben je er nu vooral omdat je de noodzakelijke boodschappen nodig hebt. Een stapel boeken werd bijna een eerste levensbehoefte. We hebben ondanks de crisis prima gedraaid. Vooral veel kinderboeken en meer wandel, vogel- en tuingidsen”, somt ze op. ,,Boeken voor in en om huis.”

‘Bossche centrum was vrijwel uitgestorven’

Hoe anders is het beeld dat André Stikkers van boekhandel Adr. Heinen in Den Bosch schetst. ,,Het centrum was de eerste maand van het virus vrijwel uitgestorven. De binnenstad, die het moet hebben van dagjesmensen, toeristen en weekendpubliek heeft erg geleden in die tijd. We hadden de eerste drieënhalve week een omzetverlies van zo’n 70 procent.”

Stikkers vindt ook dat de lezer de lokale boekhandel in tijden van corona weer meer heeft ontdekt. ,,Die shops hebben een buurtfunctie in de directe omgeving. Heinen trekt boekliefhebbers uit de wijde regio van Veghel tot en met Oss en Zaltbommel. Onze klanten winkelden vanwege de lockdown dichter bij hun thuis.”

‘Minder klanten die korter blijven’

Volledig scherm Dochter Marieke en vader Piet van Esch in hun Read Shop in Sint-Michielsgestel © copyright Marc Bolsius ,,Ik hoorde inderdaad dat er in de grote steden niet veel te doen was”, zegt Piet van Esch die met zijn dochter ‘The Read Shop’ in Sint-Michielsgestel runt. ,,Mensen willen hier nu snel een boek of puzzel scoren. We hebben minder klanten die korter in de shop blijven. Ze weten vaak al wat ze willen kopen. Ik schat dat wij een omzetverlies van zo’n 20 procent hebben.”

‘Nog voldoende omzet’

Anita van Engelshoven draait met de Bruna in Boxtel ‘nog voldoende omzet’. ,,Mijn cijfers hoeven niet in de krant,”, zegt ze. ,,Je merkt dat veel mensen in Boxtel de eigen middenstand steunen en proberen te helpen door naar de winkels te komen. Minder dan eerst ja. Dat kan ook bijna niet anders als je maar met weinig mensen in de zaak mag zijn.”

In de Bruna is ook een ING- en PostNL-punt gevestigd waar pakketjes kunnen worden gebracht en gehaald. ,,Ook pakjes met boeken van grote internetsites van Bol.com, ja”, aldus Van Engelshoven.

Opleving van boekverkoop op internet

Stikkers van boekhandel Adr. Heinen zag en ziet in corona-tijd een opleving van zijn boekverkoop op internet. ,,Normaal vierhonderd euro en nu wel vijf- tot zesduizend euro per week”, zegt hij. ,,Het compenseert het verlies aan de fysieke verkoop in de winkel overigens niet.”

,,Bol.com heeft de afgelopen jaren veel reclame gemaakt”, aldus Piet van Esch. ,,We zijn als boekwinkels vergeten dat wij eigenlijk hetzelfde kunnen op internet. Je ziet een inhaalslag. Mensen kopen meer online bij de plaatselijke boekwinkels.”

‘Nog niet op oude niveau’

,,We verkopen vooral boeken waar mensen lekker even in kunnen wegdromen”, zegt Van Esch van ‘The Read Shop’ ,,Feel good-boeken, ja. Het leven is nu zo serieus. Veel mensen hebben behoefte aan even niks.”

Serie van De zeven zussen is overal populair

Bij The Read Shop en Bruna is zoals vrijwel overal de serie van ‘De Zeven Zussen’ van schrijfster Lucinda Riley populair. Van Engelshoven: ,,Misschien zou je in deze tijd een boek over virussen moeten lezen, maar daar hebben de mensen even geen zin in.”