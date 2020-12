Bossche jongeren jagen digitaal op criminelen. ‘Daar zijn ze!’

Jagen op je vrienden of vriendinnen met behulp van je mobiele telefoon. De Bossche Winter biedt jongeren de kans om in hun eigen wijk een digitaal kat-en-muisspel te spelen als alternatief voor de coronaverveling: Hunted.

,,Welkom jongens en meisjes”, zegt vrijwilliger en mede-bedenker van het spel Alex Bekkers op deze koude, donkere avond. ,,We gaan nu vier teams maken, twee teams gaan jagen en de andere twee moeten uit hun handen zien te blijven.”

De kinderen beginnen chaotisch door elkaar heen te praten. ,,Ik wil bij jullie”, klinkt meerdere malen luid over de parkeerplaats van D’n As. ,,Als jullie er klaar voor zijn gaan we zo van start”, roept Bekkers. ,,Iedereen in de startblokken. Dan beginnen we in 3,2,1. Go!”

In beweging houden

Volgens Bekkers heeft het coronavirus geleid tot het opzetten van het project. ,,We merken dat veel jongeren zich in deze tijd vervelen. Ook zijn op dit moment de sportgelegenheden gesloten. We hebben dit spel bedacht om jongeren toch in beweging te houden.”

Bijna iedere avond in de kerstvakantie kunnen jongeren van twaalf tot zeventien in vijftien Bossche wijken het spel spelen. Het is gebaseerd op het gelijknamige tv-programma. Ook hier zijn er twee teams, jagers en criminelen. ,,De criminelen moeten in de wijk schatten zoeken en op die manier punten verzamelen. Voor de jagers is het de bedoeling om de criminelen te vangen. Daar krijgen ze punten voor”, vult Bekkers aan.

‘Kijk uit’, roept een jager

De criminelen, die één minuut voorsprong krijgen op de jagers, schieten uit de startblokken. ,,later”, roept een van de criminelen terwijl hij hard weg sprint. Zodra de minuut voorbij is mogen de jagers van start. Ze rennen de criminelen achterna. ,,kijk uit”, roept een jager terwijl haar medespeler vol in een plas stampt. ,,De jacht is nu echt begonnen. Dus let goed op.”

Bij dit spel maken jongeren gebruik van hun mobiel. ,,Ze krijgen een code die ze moeten invoeren om mee te doen. Zodra het spel start verschijnt er een kaart met daarop aangegeven waar de schatten en kluizen zich bevinden”, zegt Bekkers. De jagers hebben nog een voordeeltje. ,,Om de zoveel tijd zien zij de locatie van de criminelen.”

Coronaproof jagen

,,Daar zijn ze”, roept een jager. Een groepje met vier criminelen staat aan de overkant van de straat. ,,Pak ze”, zegt de jager terwijl ze hard op de groep met criminelen afrent. ,,We hebben de kluis nog kunnen legen”, klinkt nog in de verte. Uiteindelijk weet het criminelen te ontsnappen. ,,Waarom zijn hun zo snel”, zegt een jager hijgend. ,,Volgende keer beter.”

Het spel wordt binnen de geldende coronamaatregelen gespeeld: voldoende afstand en kleine groepen. ,,De jagers mogen de criminelen niet aanraken. Met een knop op hun telefoon kunnen ze de criminelen binnen vijftig meter vangen.”