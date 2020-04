Bossche politiek lijkt gematigd tevreden over nieuwe aanpak met en voor bewoners van Gestelse buurt

DEN BOSCH - De meeste fracties lijken - met een aantal kanttekeningen - redelijk tevreden over het plan om de komende tien jaar samen met bewoners in de Gestelse buurt de armoede, criminaliteit, overlast, verkeersproblemen en nog meer (sociale) aspecten in de achterstandswijk aan te pakken.

Dat bleek gisteravond tijdens een videovergadering van de commissie Sociaal. Voor buurtvisie ‘De Gestelse buurt werkt’ wil de gemeente 3,5 miljoen euro uittrekken.

‘Gestelse buurt is zorgenkindje’

Quote Je zal vanaf dag één goed naar de wijkbewo­ners moeten luisteren Pieter Paul Slikker , Fractie PvdA In de visie staat dat de wijk in Den Bosch ‘zowel sociaal als vanuit openbare orde en veiligheid een zorgenkindje is’. Maar het is niet alleen kommer en kwel. Er zijn (buurt)initiatieven om de wijk samen op te knappen. Vorige maand is bijvoorbeeld begonnen met de sloop van de verouderde flat aan de Guido Gezellelaan. Het nieuwe plan van gemeente, politie, woningcorporatie Brabant Wonen en welzijnsorganisatie Farent bevat twee essentiële pijlers: werken aan vertrouwen bij de wijkbewoners en een groeiende draagkracht in de omgeving.

,,Een bedrag van 3,5 miljoen lijkt ontzettend veel. Als je het over tien jaar spreidt kan het een druppel op de gloeiende plaat zijn”, aldus Pieter Paul Slikker van de PvdA. ,,Als we iets niet kunnen gebruiken is de scepsis in de wijk dat dit een plan van professionals is dat te langzaam tot stand komt. Pak de verloederde winkelstrip met ondernemers en bewoners versneld aan! Je zal vanaf dag één naar de wijkbewoners moeten luisteren; er meteen moeten zijn.”

‘Negatieve spiraal doorbreken’

Wethouder Roy Geers hoopt dat door de nieuwe aanpak de bewoners wat meer vertrouwen krijgen in de overheid. ,,We hopen de negatieve spiraal te doorbreken. Dat mensen straks in een prettige wijk wonen waar criminaliteit stevig wordt aangepakt. Mensen die iets met de wijk willen, bieden we vertrouwen.”

Verschillende fracties vonden de buurtvisie wat vaag. ,,Waar willen we over tien jaar staan”, vroeg Rinie Mees van Leefbaar ‘s-Hertogenbosch zich af.

Quote Mensen uitdagen om met en voor elkaar aan de slag te gaan Roy Geers , Wethouder Den Bosch

,,Het plan is niet achter het bureau ontstaan”, legt wethouder Geers uit. ,,We hebben in de wijk in een SRV-bus met de bewoners gekeken wat er precies in de Gestelse buurt leeft. Uit onderzoek blijkt dat er achter veel voordeuren van de bijna 1300 wijkbewoners allerlei problemen zijn. Die gaan we samen aanpakken. Mensen worden uitgedaagd met elkaar en voor elkaar aan de slag te gaan.”

De PvdA kondigde een motie aan. De fractie wil dat 100 bewoners van de Gestelse buurt elk jaar in een onderzoek laten weten wat ze van de voortgang merken en wat er nog meer moet veranderen.