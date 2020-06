Aldi in Den Bosch verhuist naar winkelpassage de Helftheuvel: Drie supermarkten onder één groot dak

In dat winkelpand is nu de Blokker gevestigd. ,,Ik weet ervan. Het draait nog om geld. Hier mag en kan inderdaad een supermarkt in worden gevestigd”, zegt plaatsvervangend bedrijfsleider Lisa van Hasselt van Blokker in de Helftheuvelpassage. ,,Dit was ooit de Edah. Wij gaan, als het doorgaat, naar een kleiner pand nog geen vijftig meter verderop in de Helftheuvel naast de chocolaterie. De Big Bazar komt bij ons in. Drie supermarkten in één winkelpassage is zonde. Als het in de stad te druk is of als het slecht weer is, vinden mensen het gezellig om hier overdekt te winkelen.”

Volledig scherm De Blokker waar ooit de Edah in heeft gezeten. © Peter de Bruijn

De chef van de vestiging verwijst naar het hoofdkantoor in Best. Een woordvoerder van Aldi kan desgevraagd nog niet reageren.

Volledig scherm Ini en Thieu Jonkergouw zijn benieuwd wie straks hun nieuwe overburen worden. © Peter de Bruijn

Overburen Ini en Thieu Jonkergouw hebben ook iets over de verhuizing gehoord. ,,De chef van Aldi heeft het me vanmorgen verteld”, aldus Ini. Overburen Ini en Theo hoeven het zebrapad maar over te steken om bij ‘hun’ Aldi aan de Boschmeersingel binnen te stappen. ,,Ik ben er kind aan huis”, aldus Ini. ,,Hoe lang het hier Aldi is geweest? Heel lang. Er hebben daarvoor nog een garage en een andere supermarkt in gezeten. Voor ons is de verhuizing rot hè. In dit rijtje wonen veel ouderen met rollators. Afwachten wat er straks voor de Aldi in de plaats komt.”

‘Verpaupering hopen we hier niet mee te maken’

,,Als het hier tegenover maar niet verpaupert”, vinden de twee. Ze kennen wel wat schrikbeelden in de omgeving. ,,Het winkelcentrum als je de tunnel naast het station uitkomt, de winkels op de Churchilllaan of de Kooikersweg. Daar is het allemaal niet zo veel meer. Dat hopen we hier niet mee te maken.”

Meer plannen met supermarkten

In de omgeving rondom de Helftheuvelpassage zijn meer plannen voor supermarkten. De Lidl aan het Boschmeerplein wil naar een nieuw pand aan de Oude Vlijmenseweg verkassen. In het winkelcentrum aan de Kooikersweg zou een vestiging van supermarktketen Hoogvliet komen.

,,Wat ik ervan vind dat hier in de omgeving zo veel supermarkten zijn? Fijn met die aanbiedingen. Daar rijd ik wel even voor om”, zegt Petra van Dijk. ,,Wat mij betreft hoeft de Aldi niet naar het winkelcentrum. Ik houd niet zo van overdekt boodschappen doen. Mij te bedompt.”

Favoriete winkel

Vriendinnen Tonie van Nierop en Tonny Schiffelers vinden drie supermarkten in de passage ook wel veel van het goede. ,,Hoewel, in winkelcentrum De Rompert zitten er volgens mij ook drie”, zegt Van Nierop. ,,Iedereen heeft toch een beetje zijn eigen favoriete winkel.”