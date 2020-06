Eerst aandacht voor eenzame ouderen, dat geld komt later wel ‘Cake voor heropening HelvoirThuis met liefde gebakken’

,,Hoe de cake bij het kopje koffie smaakte? Heerlijk!”, zegt Annie Pijnenburg uit Helvoirt. ,,Je proeft dat die met liefde is gebakken. Het is vandaag sowieso een feestje. Toen ze mij vroegen of ik weer naar het HelvoirThuis wilde komen zei ik: alsjeblieft! Fijn dat we elkaar na al dat alleen zijn weer kunnen zien.”

Annie is één van de zes dames die begin deze week in het HelvoirThuis aanwezig was bij het eerste hobby-uurtje sinds lange tijd. De huiskamer, boekenuitleen en het VVV-Van Gogh Informatiepunt in het multi-functionele ‘huis’ voor Helvoirt gaan langzaam open.

Handen ontsmetten en vragen beantwoorden

Het zestal is in het ontmoetingscafé aan het borduren geslagen. Ze hebben, om binnen te komen, hun handen moeten ontsmetten en enkele vragen tijdens een gezondheidscheck moeten beantwoorden. De vrouwen zitten op minstens 1,5 meter afstand aan twee grote ronde tafels.

Quote We hebben elkaar nog weinig nieuwtjes over Helvoirt te vertellen Mientje van de Sande

,,Op veilige afstand, hier stonden eerst van die lange tafels”, weet Mientje van de Sande (78). Ze legt haar borduurkaartje even weg. ,,Waar onze gesprekken vandaag over gaan? Corona natuurlijk. Wat ons allemaal is overkomen. We hebben elkaar nog maar weinig laatste nieuwtjes over het dagelijkse leven in Helvoirt te vertellen. Hebben de laatste maanden niet zo veel meegemaakt hè.”

,,Komt ook omdat we nog nauwelijks ergens komen”, vult borduurbuurvrouw Corrie Janssen (85) aan. ,,Fijn dat we er weer eventjes uit mogen; weer wat meer onder de mensen kunnen zijn. Je was toch afgesloten van iedereen.”

Quote Elke dag naar buiten voor de vitamien­tjes Corrie Janssen

,,Of ik het eng vind voor mijn veiligheid met al die mensen om me heen? Nee, niet echt”, vervolgt Janssen. ,,Ik probeer toch wel elke dag even naar buiten te gaan voor die extra vitamientjes die je gratis krijgt. Het valt me op dat mensen in ons dorp sowieso wat minder de tijd nemen voor een wat langer praatje. Ze lopen sneller door.”

‘Een beetje angst om ziek te worden’

,,Ik zag er best tegenop om vandaag weer naar onze vaste hobby-ochtend te gaan”, zegt Doortje van Nistelrooij uit Helvoirt. ,,Je hebt toch nog steeds een beetje angst om ziek te worden hè. Ik kwam de laatste tijd bijna nergens meer. Alleen nog bij mijn dochter en mijn zoon. Boodschappen, ik doe ze nog nauwelijks.

Het valt op dat er dinsdag vrijwel alleen vrouwen zijn in de ontmoetingsruimte. ,,Borduren is niks voor mannen hè”, zegt één van de dames. ,,Best zielig voor ze”, vindt Doortje van Nistelrooij. ,,Je mag hier volgens de regels nog niet kaarten , zingen, muziek maken of biljarten heb ik gehoord.”

,,Niet leuk”, zegt ze. ,,Wij mogen wel. Vraag me wel af waarom de mannen aan de biljarttafels niet. Afstand houden kan volgens mij ook goed bij een potje biljart. Ik heb gehoord dat ze staan te springen om met die keu en ballen aan de gang te gaan.”

Volledig scherm Sietske van Iersel bakte verse cake voor de heropening. © Peter de Bruijn Zakelijk leider Jan van den Boer en Sietske van Iersel kijken op afstand toe. De vrijwilligerscoördinator heeft de ‘Welkom Thuis’ cakes persoonlijk gebakken. Bezoekers van het HelvoirThuis krijgen de eerste twee weken gratis een plak cake bij de koffie of thee. ,,Voor mij ook een manier om op te starten”, legt ze uit. ,,Fijn dat we weer aan de gang kunnen gaan. Ik werd er blij van. We willen voor jong en oud nog meer die ontmoetingsplek zijn die veel mensen de afgelopen maanden gemist hebben. Er is de afgelopen maanden ook wel iets gebeurd”, vervolgt Van Iersel.

,,We hopen ook dat als mensen meer met elkaar gaan praten er nieuwe ideeën ontstaan”, vult Van den Boer aan. ,,Vorige week hadden we een videobijeenkomst met bijna 150 dorpshuizen in ons land. De helft wil of gaat nog niet open. Er is nog veel onduidelijk. Mensen zijn bang. Veel bezoekers, ook hier, vallen onder de kwetsbare groep van boven de zeventig. Onze schilderclub en glas-in-loodgroep durven het nu bijvoorbeeld ook nog niet aan.”

‘De Meent in Nuland waarschijnlijk volgende week weer’

Gemeenschapshuis De Meent in Nuland gaat deze week ook nog niet open. ,,We hopen ergens volgende week”, aldus voorzitter Ad van Nistelrooij. ,,We hebben begin deze week van de gemeente Den Bosch gehoord dat we langzaam en voorzichtig onder voorwaarden mogen starten”, zegt hij. ,,Maximaal dertig mensen. Koren en harmonieën zijn nog uit den boze. De jongeren van de drumband mogen dan weer wel. Onze line-dancers weer niet. Dat is namelijk een binnensport. Bovendien is het daar weer moeilijk om afstand te houden.”