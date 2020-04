Broederschap zoekt bloemen voor Maria in de Sint-Jan

Hoe leg je uit dat papa met een blauw oog thuiskomt van zijn werk?

10:37 VUGHT - Ze denken dat er beestjes op hun armen zitten, proberen shampoo te drinken, horen stemmen, worden ineens agressief of willen de hele dag Disneyfilms kijken. Andere gedetineerden proberen zichzelf te verwonden of van het leven te beroven. Je kunt het zo gek niet bedenken of gevangenismedewerker Marc den Heijer maakte het mee in de PI Vught.