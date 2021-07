Gewonde man scheldt agenten stijf: ‘Rustig gemaakt door een roesje in de ambulance’

In Tilburg lukt het niet, maar in Den Bosch moet ‘Swim’ wél doorgaan: ‘Iedere euro voor kankeron­der­zoek is welkom’

20 juli DEN BOSCH - Finishen op de ruimere Tramkade, het evenement spreiden over een of twee dagen en niet met meerdere zwemmers van één team tegelijk in het water. Dat zijn de maatregelen waarmee Swim to Fight Cancer in Den Bosch moet kunnen doorgaan, in tegenstelling tot de editie in Tilburg.