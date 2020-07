Martin Kroezen zet zich in voor anderen: ‘Ik hoef niet drie dagen op de golfbaan te staan’

Een cadeautje van het Koning Willem I College (KW1C) ligt op tafel. Martin Kroezen (76) uit Engelen toont de inhoud: twee lange gekleurde linten van elastiek. ,,Ze willen dat ik rek- en strekoefeningen doe, willen kennelijk dat ik fit blijf”, zegt hij met een glimlach.

Assistent bij de Nederlandse les

Kroezen is onder meer vrijwilliger bij het KW1C in Den Bosch. ,,Eén avondje in de week. Ik ben assistent van een taaldocent. We geven Nederlandse les aan een groepje hoog opgeleide medelanders met een verblijfsstatus. Mensen die onze taal goed willen leren lezen, schrijven, spreken en begrijpen omdat ze een hbo-studie of hogere opleiding willen volgen omdat ze bijvoorbeeld ooit advocaat willen worden.”

Hij vervolgt: ,,Heel leuk om te doen. Ik zie ze groeien en beter worden. Al weet je dat niet altijd precies. Ik heb ooit aan een Japanse groep les gegeven. Zaten die Japanners allemaal te knikken. Ja, ze hadden de les begrepen. Later bleek dat ze er helemaal niets van hadden verstaan. Luisteren is lastig. De zin is voorbij en je bent nog aan het nadenken over wat er gezegd is. De uitspraak ook. Ik zeg vaak: het verschil tussen huur en hoer is groot.”

Kroezen is ook mantelzorger. Hij zorgt voor zijn inmiddels 103-jarige moeder. ,,Ze is nog bij de pinken, al is ze in de coronaperiode wat achteruit gegaan. Maar ze leest nog iedere dag de krant en kijkt altijd naar ‘De Slimste Mens’.

Bestuursraad in Engelen

De meeste mensen kennen Kroezen van de bestuursraad in Engelen. ,,Ik ben acht jaar voorzitter geweest”, zegt hij. ,,Nu heb ik de portefeuille mobiliteit, verkeer en vervoer. Toen ik als civiel ingenieur met de VUT ging bij Heijmans, vond ik het belangrijk om iets te gaan doen voor de maatschappij. Ik hoef namelijk niet drie dagen achtereen op een golfbaan te staan.”

,,Iedereen die in goede gezondheid met pensioen gaat zou iets moeten doen in de sociale sector. Sommige mensen vinden dat wij als bestuursraad veel praten, maar geen invloed hebben. Ik zeg: wij hebben geen macht, maar wel invloed. Een voorbeeldje? De rotonde die nu aan de rand van Engelen is aangelegd na dat ernstige ongeluk met die twee meisjes en een vrachtwagen. Daar hebben wij bij de politiek flink op aangedrongen. Je ziet het resultaat.”