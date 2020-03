Raad Vught vergadert omdat ‘Brabant niet op slot moet’

VUGHT - De gemeenteraadsleden, wethouders, burgemeester en andere aanwezigen begroeten elkaar met een zwaai of elleboogje. De gemeenteraad van Vught kwam gisteravond, ondanks het coronavirus, toch bij elkaar. In Boxtel, Tilburg, Oisterwijk en Eindhoven werden of worden de raads- en/of commissievergaderingen afgelast.

,,De burgemeesters van Den Bosch, Eindhoven en Tilburg; de voorzitters in onze Veiligheidsregio, hebben gezegd ‘dat we Brabant niet op slot moeten doen”, reageert burgemeester Roderick van de Mortel. ,,Ik doe dit heel bewust. We volgen in Vught één op één de richtlijnen van onze Veiligheidsregio, het RIVM en de GGD.”

Livestream

,, We hebben de inwoners van Vught aangeraden de vergadering via de livestream of via andere media te volgen. Wat mijn collega’s in andere gemeenten doen respecteer ik.”

Volgens Van de Mortel zijn de komende twee weken in Vught alle gemeentelijke publieksbijeenkomsten geschrapt. Datzelfde geldt voor ontmoetingen met meer dan 100 mensen. ,,Onze ambtenaren werken in principe thuis. Een burger kan bijvoorbeeld gewoon zijn paspoort of rijbewijs afhalen. We moeten de zaken door laten draaien, maar gaan de risico’s niet onnodig opzoeken.”

‘Uitzonderlijk rustig’

Burgerlid Kim Dorna uit Vught zit zo’n beetje alleen op de publieke tribune. ,,Om mijn fractie PvdA-GroenLinks verbaal te kunnen steunen bij een schorsing”, zegt ze. ,,Ik ben niet zo met het virus bezig. Het is uitzonderlijk rustig op de stoeltjes. Dit heb ik niet vaak meegemaakt.”

Jeroen Deneer uit Vlijmen wordt benoemd tot griffier. Hij krijgt na zijn eed en aanstelling geen hand van de burgemeester. ,,Best apart” vindt Deneer. ,,Maar verstandig dat we dat nu eventjes niet doen.”