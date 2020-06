Scheidend AH supermarktmanager Leo Ketelaars uit Vught wil mensen ‘het gevoel van thuis’ meegeven

VUGHT - ,,We hebben in die 35 jaar de gekste dingen meegemaakt in deze supermarkt. Ik herinner me dat er ooit een man bij de kassa flauw viel. Hij had een grote hoed op. Daar zat een ijskoude diepvrieskip onder verstopt . Hij was niet van plan die af te rekenen. Het duurde hem waarschijnlijk wat te lang. Dus de man ging neer.”