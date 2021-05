Burgemeester sluit Bossche woning en loods in Nuland. Na invallen door politie

Mikkers heeft de bewoner(s) de toegang ontzegd tot het huis aan Geulweg nadat daar op 23 februari niet alleen wapens waaronder een vuurwapen maar ook soft- en hardrugs zijn gevonden. Agenten vonden er ook een groot geldbedrag en bitcoins waarover geen nadere bijzonderheden bekend zijn gemaakt. Een 31-jarige man werd aangehouden op verdenking van de handel in drugs en het bezit van een vuurwapen. Er werd ook rekening gehouden met witwassen.

Inval door arrestatieteam

Het huis ligt in de straat met een woning waar tot twee keer toe een inval werd gedaan door een arrestatieteam. Daarbij werd gebruik gemaakt van een pantservoertuig. Zo'n voertuig was blijkbaar niet nodig bij de inval in de nabij gelegen woning

De woning is over drie maanden weer toegankelijk. De burgemeester laat in het midden wanneer de tijd rijp is voor heropening van de loods aan de Rijksweg-Zuid in Nuland waar harddrugs werd gevonden. Volgens de gemeente is sprake van een herhaling van een strafbaar feit binnen vijf jaar. De gemeente doet geen nadere mededeling over het eerdere feit. Mikkers benadrukt wel dat 'veiligheid en leefbaarheid een groot goed zijn'.

Volgens Mikkers zijn ze ‘onlosmakelijk verbonden met een gastvrije gemeente’.’ ,,Een veilige plek om te wonen en te werken, is daar absoluut onderdeel van. Die mensen die de regels overtreden zoals handel in verdovende middelen, pakken we aan”, aldus Mikkers in een toelichting.

Boerderijen in Nuland

De loods in Nuland behoorde in maart tot zo'n honderd boerderijen in Nuland en Vinkel die door de politie en de gemeente werden gecontroleerd tijdens een gezamenlijke actie. Een van de doelen was het waarschuwen van eigenaren en informeren over hoe zij criminelen buiten de deur kunnen houden. De weerbaarheid moe(s)t worden versterkt.

Over het algemeen is het gebruik van agrarisch vastgoed voor de productie en opslag van drugs volgens de gemeente een groot probleem. ,,Boeren weten dat drugscriminelen op de loer liggen. Uit onderzoek blijkt dat zij ook weleens te maken met pogingen om hun leegstaande gebouwen te laten gebruiken voor criminele activiteiten. Hier gaan zij in heel veel gevallen niet in mee’’, aldus de gemeente.

Met meer leegstand door de coronacrisis verwachten de politie en de gemeente dat interesse en benaderingen van criminelen toeneemt.