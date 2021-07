Dag tenortuba, hallo baton: met Bossche branie vestigt Michael Engelbrecht zijn naam als operadirigent

video Bijzonder gezicht op Tramkade: enorme hand lijkt uit een muur te steken

21 juli DEN BOSCH - Als bezoeker van de Tramkade is de kans groot dat je een van de meest bijzondere muurschilderingen in Den Bosch al gezien hebt. De Arnhemse kunstenaar Dopie ging daar namens Kings of Colors aan de slag met een 3D-muurschildering en dat trekt veel bekijks.