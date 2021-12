Den Bosch wil een afhaalcoffeeshop: jointjes kopen en wegwezen

Cannacenter Best Friends Zuidoost staat er op de gevel. Tussen de kantoorgebouwen van Amsterdam Zuidoost, op loopafstand van de Johan Cruijff Arena. Naast de toegang staan nog twee woorden: Stop & Go. Want dat is hier de bedoeling: je parkeert je auto, scooter of je fiets, loopt naar binnen, bestelt wat je hebben wilt en je vertrekt weer. Lang blijven hangen is niet de bedoeling.