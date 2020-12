Flinke waterschade na waterballet in De Schans Maaspoort

Door een technisch mankement liep de benedenverdieping van wijkcentrum De Schans in de Maaspoort helemaal onder. Hoe hoog het schadebedrag wordt is nog steeds niet duidelijk. Na bijna een maand is de schade nog niet helemaal hersteld.

Beheerder Rob Verhagen zal zich de bewuste zaterdagochtend nog lang heugen. Toen de volleyballers sociaal cultureel centrum De Schans wilden binnengaan, bleek een groot deel van de verdieping en begane grond blank te staan. ,,We denken dat het vrijdagavond of -nacht is gaan lekken. Als we het pas op maandag hadden ontdekt, was de schade niet te overzien geweest.”

De Schans biedt onderdak aan een brede keur gebruikers. Zo is er een bloedprikdienst en houden verloskundigen en de GGD er spreekuur. Maar zitten er ook bridgeclubs en sportverenigingen maken gebruik van de gymzaal. ,,Vanwege coronabeperkingen was al een aantal activiteiten geschrapt, maar werden kantoor- en spreekkamers nog wel gebruikt.”

Pas renovatie gehad

In de nacht van 23 op 34 oktober ging het mis. Vermoedelijk door een defect overdrukventiel kon lekkend leidingwater zich urenlang een weg banen door het gebouw. Een groot deel van De Schans wordt van de gemeente gehuurd door stichting sociaal culturele centra. ,,Wij en wat anderen huren ruimtes van de gemeente. Vervelend is dat we pas vorig jaar een grote renovatie hebben gehad. Daarbij zijn onder meer alle vloeren vernieuwd. Daar liggen nu vrijwel nieuwe pvc-vloeren. "

Water is tussen de pvc-delen en de ondervloer gekomen. Verhagen heeft die zaterdagochtend direct een bedrijf ingeschakeld dat met acht waterstofzuigers aan de gang ging: ,,'s Middags was dat al weg. Daarna zijn veel drogers geplaatst. Op verschillende plaatsen is de vloer verwijderd om de ondergrond te kunnen drogen.” Ook zijn intussen een aantal plafondplaten vervangen. Ook nu staan er nog drogers. ,,In een deel van de gymzaal heeft ook water gestaan, maar daar ligt een betonvloer en is geen schade.”

Onderling maar uitdokteren

Verhagen schat dat zo’n 400 vierkante meter onder water heeft gestaan. Het is dus al met al een flinke schadepost. ,,Wie wat moet betalen dat moeten de verzekeraars onderling maar uitdokteren", zegt Verhagen.

Volgens een woordvoerder van de gemeente zijn de algemene gangen en ketelruimte van de gemeente. De exclusieve ruimtes zijn van de diverse huurders in het pand, onder andere de SSC de Schans. ,Er is waterschade aan zowel het gebouw als de inventaris. Wij als gemeente zorgen voor het drogen van alle ruimtes en het herstel van de cv-ketel. En ook voor de reparatie in van de vloer in de gangen, schilderwerkzaamheden en wandenafwerking. Maar de schade aan de inventaris en eigendommen van de huurder vallen onder diens verantwoordelijkheid.”

Volledig scherm Den Bosch. waterschade bij wijkgebouw De Schans in de Maaspoort in âęs-Hertogenbosch. De hal van de Schans met opgebroken vloer en droogmachines © Olaf Smit