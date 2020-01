Futurahuis nieuw voor ouderen in Den Bosch: ‘De jongens zeiden: ‘waarom niet ma?’

Volledig scherm Miep Lukassen © Paul Roovers DEN BOSCH - Het waren haar zoons die er op aandrongen: ‘zou het niet iets zijn voor u, moeder, het Futurahuis?’ Miep Lukassen (88) had aanvankelijk reserves en wilde per se haar grote huis in de Kruiskamp aanhouden. Nu zit ze sinds een maand in de nieuwe zorgvoorziening in de Maaspoort en ze wil er niet meer weg. ,,We zijn op veel plekken wezen kijken. Ook hier een paar keer. Ik had er wel een goed gevoel bij. De jongens zeiden: ‘nou waarom dan niet ma?’ En ik moet zeggen: het bevalt me goed. We hebben het hier leuk met elkaar.”

Miep Lukassen is een van de 8 bewoners die wonen in het spiksplinternieuwe Futurahuis aan de Mr. van Merwicklaan in de wijk Maaspoort. De stichting Futura Zorg heeft nu zes soortgelijke huizen in het land. Het Bossche huis telt 17 eenpersoonsappartementen en een woning voor een echtpaar.

19 bewoners is ongeveer het maximum voor een Futurahuis, want kleinschaligheid is een belangrijk uitgangspunt. In de bijna 40 vierkante meter oppervlak passen een L-woon/slaapkamer, een aangepaste badkamer en een klein keukentje. Koken kun je er niet, hoogstens een kop koffie zetten. Zelf koken is niet de bedoeling, daar zijn de koks voor. Die bereiden elke middag in de grote huiskamer een verse warme maaltijd. Ook dat is uitgangspunt: voor eten wordt gezorgd, net als voor de was, de strijk en de schoonmaak van de appartementen. Het grote appartement wel twee aparte slaapkamers en een bruikbaar keukentje.

Je bent van alle sores af

,,Onze bewoners hebben daarnaast zorg, begeleiding en ondersteuning nodig", zegt directeur Frank Moust van Futura Zorg. Die is 24 uur voorhanden en komt van verzorgenden, verpleegkundigen, huishoudelijke hulpen en locatiebeheerder Toon Christiaens. ,,Als bewoner ben je hier van alle sores af.” Dat heeft dan wel een prijs. Futura Zorg rekent voor een eenpersoonsappartement 1795 euro per maand voor wonen en alle service. Bewoners betalen de zorg uit hun persoonlijke budget (PGB).

Bij elkaar blijven

Elk Futurahuis ziet er ongeveer hetzelfde uit. Naast de gezamenlijke huiskamer zijn er kleinere ruimtes waar bewoners kunnen zitten, eventueel met bezoek. Daar worden ook activiteiten georganiseerd; het staat elke bewoner vrij om daaraan mee te doen. ,,We zijn in 2014 begonnen. Aanvankelijk wilden we echtparen als beheerder. Daar zijn we vanaf gestapt, want de belasting voor de koppels blijkt groot.”

Futura heeft ook geleerd dat er meer behoefte is aan tweepersoonsappartementen. ,,In nieuwe plannen gaan we er meer van bouwen", zegt Moust. ,,Het is mooi dat echtparen die al 40 of 50 jaar getrouwd zijn, bij ons bij elkaar kunnen blijven.”

Huis is een woonstraat

In een huis wonen mannen, vrouwen en echtparen, elk met hun verschillende achtergronden en zorg behoeftes. ,,Een gezonde mengvorm dat komt de groepsdynamiek ten goede. Je moet ons huis zien als een woonstraat, waar mensen elkaar nog kunnen helpen.’