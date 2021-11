Herfst is zwaar en de weg is lang en nat bij derde buitenvoorstelling van Theater Artemis

Sintin­tocht Vught gaat door maar wel in aangepaste vorm

VUGHT - De Sintintocht in Vught gaat komende zondag door maar vanwege het toenemende aantal coronabesmettingen wel in aangepaste vorm. Er is geen grootse bijeenkomst in ontmoetingscentrum DePetrus. Sinterklaas maakt met zijn Pieten een wandeling door het dorp.

9 november