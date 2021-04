Jeugdhulp taai dossier voor Bossche raadsleden: onvoldoende overzicht én inzicht

Kwèkfes­tijn in tent, carnaval in paviljoen in hartje Oeteldonk

11 april DEN BOSCH - Carnaval in Oeteldonk moet in het hart van het dorp gevierd en beleefd worden. Dat vinden de Oeteldonksche Club, de horeca in de binnenstad van Den Bosch én de directie van het Theater aan de Parade.