Kerkkoor zingt in augustus weer uit volle borst: Sint-Jan heeft plaats voor zo’n 250 parochianen

Proefopstelling in de zijbeuken

‘Professionele’ koren mogen weer zingen

‘Eerst op vakantie’

,,We repeteren als ‘Schola Cantorum’ al een tijdje in drie groepjes van tien tot vijftien kinderen. Dat is het kerkkoor van de Sint-Jan” zegt dirigent Jeroen Felix. ,,Bovendien zingen we nu tijdens de weekendvieringen in de Sint-Jan op zeker twintig meter afstand van dertig kerkgangers met maximaal acht zangers. Ik denk dat we - als alles goed gaat met het virus - vanaf augustus weer met het koor tussen de koorbanken achter het altaar gaan zingen. Veel leden gaan eerst nog op vakantie.”

Nog veel vraagtekens over zingen

Er zijn zijn nog vraagtekens over ‘zingen in een gebouw’. Felix: ,,Uit onderzoek blijkt dat de virusbesmettingen in Heerde niet tijdens het zingen, maar in de pauze hebben plaatsgevonden. Andere rapporten tonen aan je met zingen weerstand opbouwt en er gelukkiger van wordt. Zingen zou volgens bevindingen in het buitenland qua spreiding van vochtdeeltjes minder erg zijn dan spreken. Kortom we weten het niet.” Hij is niet bang in de Sint-Jan. ,,De kathedraal is een kolossaal en hoog gebouw. Lucht gaat omhoog. Dan kunnen de minieme druppeltjes makkelijk verwaaien. Als je de boel maar goed ventileert.”