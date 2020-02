Met twee halve liters bier en vier tequila shots achter het stuur tegen meisje rijden

Beveili­ging gevangenis Vught nóg strenger nadat onbekende drone met camera's overvliegt

18:34 VUGHT - Een zeer professionele drone met camera's is maandag gezien boven de PI in Vught. Of het te maken heeft met het verblijf van topcrimineel Ridouan Taghi is nog niet duidelijk, maar de beveiliging van de gevangenis is aangescherpt.