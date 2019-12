Miljoen euro en een pluim voor Bosch bedrijf BOON: ‘Wij maken er geen potje van’

,,We voeren gesprekken in Engeland, Duitsland, Zweden en Denemarken om nog meer impact te maken’’, zegt Luesink over het bedrijf BOON dat allerlei producten van bonen produceert en verkoopt zoals broodjes bapao, nuggets, chili’s en curry’s. Daar komt geen enkel dierlijk product aan te pas, dus ook geen vis, melk of ei. BOON lag al in het eerste jaar in de schappen van Albert Heijn en inmiddels in de meeste supermarkten. Het gaat om zo'n 2.000 winkels.

Aanmoedigingsprijs

Woensdagochtend werd de ondernemer door gedeputeerde Anne-Marie Spierings beloond met de maandelijkse Agrofoodpluim. Dit is een aanmoedigingsprijs voor ondernemers die een ‘innovatieve bijdrage leveren aan een vitale, duurzame en maatschappelijk gewaardeerde agrofoodsector in Brabant’.

Luesink begon met het bedrijf BOON op toen hij ‘Food innovation’ studeerde aan de HAS. ,,De meeste aandacht ging in die tijd naar soja, insecten, lupine en zeewier, maar ik zag kansen in bonen”, zegt Luesink die zijn afstudeeropdracht wijdde aan de overgang dierlijke naar plantaardige eiwitten. Dat had hij geleerd tijdens zijn reizen naar Zuid-Amerika en Azië, waar bonen volgens hem ‘volledig geaccepteerd zijn’.

‘Ander rondje lopen in de supermarkt’

BOON wil het Nederlandse voedingspatroon verduurzamen met een duurzame bedrijfsvoering. De productie vindt plaats bij zes partners waaronder de Brabantse voedingsproducent Dalco.