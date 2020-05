Niemand wil ze als buur. Dan maar de Bossche polder in met 22 onplaatsbare verslaafden

VIDEO Politie waarschuwt grote groep toeschou­wers bij flatbrand in Rosmalen: ‘Houd afstand!’

5 mei ROSMALEN - In een woning van een flatgebouw aan De Engstoep in Rosmalen is dinsdagochtend brand uitgebroken. De brand trok zoveel bekijks, dat de politie rond moest rijden en de vele toeschouwers via de luidsprekers aan moest spreken om de corona-regels te respecteren.