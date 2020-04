Nieuwe kans voor restanten hout bij ‘Houtlet’ in Den Bosch ‘Het kan groener’

DEN BOSCH - Hij snuift de houtgeur in bouwhal acht op. ,,Doet me denken aan vroeger”, zegt Stijn van Kessel (58) uit Den Bosch. ,,We woonden in Geldrop dicht bij het bos. Ik heb een affiniteit met hout. Bouwde als jongetje al boomhutten in onze tuin.”

Van Kessel begon in oktober met zijn bedrijf ‘Van Kessel Houtlet’ aan de Rietveldenweg in Den Bosch. Hij koopt resten geperst plaatmateriaal op om het hout zo een extra leven te geven.

‘Hout niet in verbrandingsoven’

,,Heel vreemd dat je bij een bouwmarkt een grote plaat hout koopt terwijl je eigenlijk maar een stukje nodig hebt”, zegt hij. ,,Vaak verdwijnen die stukken in een verbrandingsoven voor het opwekken van groene energie. Maar het kan veel groener. Je hoeft het hout niet te vernietigen. Dat is zonde. Gebruik daar houtsnippers voor. Ik weet dat er ontzettend veel mensen met een kleine portemonnee zijn die met restjes hout goed uit de voeten kunnen. Van die restanten een uniek tafeltje of een bijzondere boekenkast maken.”

Van Kessel kreeg thuis met de paplepel ingegeven niets te verspillen. ,,Mijn vader bewaarde de latjes die hij niet nodig had. Mijn moeder maakte van restjes eten de dag erna nog een heerlijke feestmaaltijd. Ze was iemand die vroeg bezig was met het composteren van afval. We stoppen nu nog steeds te veel voedsel in de vuilnisbak of -zak.”

Een hamer, spijker en zaag

De ruimtelijk vormgever/kunstenaar vindt het een aanrader om in deze tijd van veel binnenzitten met hout aan de slag te gaan. ,,Knutselen met hout is een leuke en mooie tijdsbesteding. Hout is eenvoudig te bewerken. Je hebt in feite alleen een zaag, spijkers en een hamer nodig om met beperkte middelen bijzondere dingen te maken.”

Zoals dat unieke tafeltje in visgraat-mozaïek bijvoorbeeld of een lamp van houtstukjes of een leuk bijzonder vogelhuisje in je tuin. Van Kessel: ,,Je legt je ziel erin. Creëert iets met eigen handen waar een vogeltje in gaat broeden. Daar word je blij van, ja. Een product dat opnieuw gebruikt wordt, maar op een hele eenvoudige manier. Leuker en interessanter dan een kant en klaar exemplaar bij de IKEA.”

Je kan de tafel, stoel , bank of boekenkast van het resthout door Stijn van Kessel laten maken. Je kan je ook zelf aan de slag. De vormgever helpt graag bij het ontwerp en de bouwtekeningen. ,,Van Kessel Houtlet is tussen aanhalingstekens een soort community”, vindt hij. ,,Een manier van anders denken en zijn.”

