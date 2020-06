Oost-Europees personeel thuis door corona: Lenco Montage Rosmalen failliet

Brabantse wolf is zwerver uit Duitsland

13:51 DEN BOSCH - De wolf die de laatste weken tientallen schapen in Brabant heeft aangevallen, is een zwerver uit een roedel in Duitsland. Er zijn nog geen harde aanwijzingen gevonden dat er twee wolven in het gebied bij Heusden rondlopen, zoals veel bezorgde veehouders denken.