Op de virtuele toer of wachten tot het doek weer op kan? Musea en theaters zoeken hun eigen online weg in lockdowntijd

DEN BOSCH/TILBURG - Wel of niet online gaan? Voor die vraag staan veel musea en theaters in tijden van lockdown. Waar de een weer vol enthousiasme aan het streamen slaat, wacht de ander liever tot het kippenvel weer live in de zaal op de armen staat.

Even drie keer slikken en daarna heel snel weer door. Dat was de reactie van Maan Leo, manager Marketing en Communicatie bij Design Museum Den Bosch, na de jongste aankondiging van wéér een lockdown. Net na het versturen van de laatste nieuwsbrief met daarin een lekker vol programma voor de kerstvakantie, moest de boel weer op slot. ,,Snel schakelen en dan maar tijdelijk over naar een digitaal museum. We hebben inmiddels wel een beetje ervaring”, zegt Leo. En dát is een understatement, natuurlijk.

Van een interactieve kunstles waarin gezinnen aan de slag gaan met beelden uit de lopende tentoonstelling GOTH – Designing Darkness, tot podcasts. En van livestreams met en zonder conservator tot online lezingen, het digitale aanbod van het Design Museum is behoorlijk breed. Waarbij het niet zozeer gaat om de verdiensten, maar meer om de publieke functie van een museum te blijven vervullen.

Creatief en scherp blijven

,,Ons doel in het algemeen is om design als kunstvorm aan mensen te laten zien en ze er iets over te leren, en dat kan digitaal ook. Op deze manier houden we contact met onze trouwe bezoekers, trekken zelfs de belangstelling van nieuwe mensen die verder weg wonen. Ook beleven we er zelf veel plezier aan en het zorgt ervoor dat we creatief en scherp blijven.”

Het Design Museum laat digitaal veel zien, maar niet alles. Een integrale virtuele rondleiding door het museum, dat doen ze bewust niet. ,,We zetten zo in op aanvullen, laten andere dingen zien. De essentie van een museum blijft dat het een plek is waar je naartoe gaat om naar bijzondere kunst en vormgeving te kijken, dat kun je nooit vervangen natuurlijk.”

Waar ze wél kiezen voor veel virtueel vertoon, is bij Het Noordbrabants Museum. Stella Nulens, hoofd Marketing en Communicatie, geeft aan dat het online aanbod in een regelrechte stroomversnelling is geraakt tijdens de eerste lockdown. ,,We zijn meteen gaan werken aan een virtuele tour, en kwamen er gaandeweg achter dat er sowieso een hele groep mensen is die ons museum niet meer kan bezoeken. En dan waren er nog veel mensen die het spannend vonden om te komen, ook toen het weer kon.”

En: ,,Een aantal elementen blijven we ook zeker gebruiken. ‘Je eigen museum’, een speciaal programma voor kinderen. Onderdelen daarvan worden ook op scholen ingezet. Dat hadden we anders waarschijnlijk nog niet ontwikkeld.”

Gratis audiotour

Een gratis audiotour langs de vaste collectie, die ook nog eens inzoomt op de lopende tentoonstellingen. Blijft de bezoeker straks niet weg, als alles nu al online te bezichtigen is? Volgens Nulens blijkt juist het tegenovergestelde: ,,Mensen vinden het fijn om zich eerst te verdiepen. Daarna willen ze de kunstwerken in het echt zien, want dat is het meest indrukwekkend.”

Er naartoe gaan voor de beleving dus, iets wat misschien nog meer geldt voor de theaters. Waar het ook lastig is om een online aanbod te realiseren, weet Rob van Steen, directeur van Schouwburg Concertzaal Tilburg inmiddels al te goed. Geen licht uit, spot aan en online vanaf een podium een voorstelling streamen. ,,Dat kan niet zomaar, de rechten van streamingactiviteiten liggen bij de artiest. En een online voorstelling is ook niet plaatsgebonden.”

Het enige wat kan, is dat een toneelgezelschap binnen de eigen schouwburg zijn voorstellingen livestreamt en daar dan kaartverkoop op voert. Maar dat zijn uitzonderingen. ,,Het Internationaal Theater Amsterdam en het Nederlands Danstheater doen dit wel, en zijn daar ook zeer bedreven in, maar ‘ons’ Zuidelijk Toneel heeft bijvoorbeeld geen digitaal aanbod.”

Toch is er nog wel wat leven in de brouwerij. Zo werken ze hard mee aan Grijs Gedraaid, een (inmiddels online) project van huisorkest Kamerata Zuid met Gerard van Maasakkers met het doel ouderen in beweging te krijgen. Leerlingen van het ROC streamden hun eindproductie vanuit de studiozaal. Pianist Jan-Willem Rozenboom filmde een videoproductie en nam een nieuwe cd met muziek van Bach op in de concertzaal, en binnenkort starten er weer jeugdvoorstellingen overdag voor leerlingen van basisscholen uit de regio.

Rob van Steen, directeur van Schouwburg Concertzaal Tilburg: ,,Ik merk dat iedereen inmiddels ook een beetje murw is na de eerdere lockdowns, waar we al van alles uit de kast hebben gehaald om toch iets aan te kunnen bieden."

Volgens Van Steen is het toch vooral wachten tot het doek weer op kan, op het echte werk. ,,Ik merk dat iedereen inmiddels ook een beetje murw is na de eerdere lockdowns, waar we al van alles uit de kast hebben gehaald om toch iets aan te kunnen bieden. Van kleine concerten voor dertig personen, tot artiesten aan huis. Telkens zijn we ingehaald door tijd of nieuwe maatregelen. Bovendien is het publiek ook niet meer zo happig op digitale activiteiten als in het begin”, weet Van Steen.

Murw, iets wat ook geldt voor de artiesten zelf, weet Harry Vermeulen, directeur van Theater De Blauwe Kei in Veghel. ,,Die live ontmoeting met het publiek, dat is waar ze het voor doen, en dat is wat een voorstelling uniek en mooi maakt. En wij zijn weer goed in het organiseren van die live ontmoeting tussen artiest en publiek. Daarbij kan digitaal een hulpmiddel zijn, maar de ervaring natuurlijk nooit vervangen. De stemming, het kippenvel, de artiest die groeit door het publiek, de interactie, de uitwisseling. En het onderling ontmoeten, het samen beleven. Vroeger heette het theater niet voor niets ontmoetingscentrum.”

De zakelijke markt dan maar op

Er zijn genoeg theaters die nu meer inzetten op de zakelijke markt, een presentatie vanuit een zaal, een hybride event van een bedrijf, geregisseerd vanuit het theater met alle technische snufjes die daarbij horen. Of theaters die al heel lang bezig zijn met online aanbod. En sommige artiesten weten ook heel goed digitale kansen te pakken, zoals Guido Weijers doet met zijn webinar Masterclass Geluk. ,,Dan is het maatwerk en zinvol, het voegt iets toe, maar als het een haastklus wordt, een snelle noodoplossing, dan kun je er beter helemaal van wegblijven.”

Vermeulen zet liever in op kijken naar andere live-vormen als het straks weer kan. ,,Daar ligt onze kracht, liever nog even wachten op die kippenvelmomenten in de zaal. Want er komt een moment dat dat weer kan.”