Ouderen Boxtel: 'Met dit college lukt het niet, daarom hopen op het volgende’

Rijkswater­staat wil geluids­over­last en trillingen van richels in N65 aanpakken

2 september VUGHT - ,,Hoe het hier is? Kadoeng, kadoeng, kadoeng. Je wil niet weten hoeveel herrie er in onze tuin is als er vrachtwagens over die watergoten en voegen in het wegdek rijden. Zeker vrachtauto's met rammelende containers lijken zowat over de weg te springen. De buurvrouw schrikt er soms van als ze in de tuin zit.”