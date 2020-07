Rosmalen heeft de primeur: twee kasten met sluipwespen in strijd tegen processierups

DEN BOSCH - De gemeente Den Bosch zet bij de bestrijding van de processierups nu sluipwespen in. Op twee plekken in Rosmalen hangen als proef speciale kasten.

Sluipwespen en -vliegen zijn een natuurlijke vijand van de eikenprocessierups. Ze leggen hun eitjes in de rupsen of poppen van de eikenprocessievlinder. Zodra de larven uitkomen eten ze van de rups of pop, waardoor deze dood gaan. Als gemeenten de besten laten weghalen, verwijderen ze ook eitjes van vliegen en wespen.

Speciale kasten

Met het ophangen van zogenoemde EPR-kasten wil de gemeente dat er vliegen en wespen blijven. Zo'n kast is gemaakt van gerecycled ijzer en kunststof. In de kast wordt een rupsennest gelegd met poppen van de rups. Sluipvliegen en -wespen kunnen door een speciaal rooster de kast in, maar vlinders van de eikenprocessierups niet.

Een van de kasten die in Rosmalen als proef zijn opgehangen. © Gemeente Den Bosch

Honderden nakomelingen

De vlinder kan zich zo niet verder voortplanten, maar de vliegen en wespen wel. Eén kast kan straks wel voor honderden nakomelingen zorgen. De verwachting is dat de vliegen en wespen die zich voortplanten in de kasten zich verspreiden in de omgeving en ook daar eieren leggen op poppen van de eikenprocessievlinder.

Mezen

De gemeente heeft als duurzaam bestrijdingsmiddel ook al honderden vogelkastjes laten ophangen voor mezen, waarvoor de processierups voedsel is. Het verwijderen van nesten bij overlast blijft ook gebeuren.