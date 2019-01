Schop in de grond voor het Begijnhof in Rosmalen

De omgevingsvergunning is deze week onherroepelijk geworden. Olaf Schoofs, directeur van ontwikkelaar Symphony Estates: ,,We zijn al in een vroeg stadium in overleg getreden met omwonenden, dat heeft ervoor gezorgd dat er ook geen bezwaren of zienswijzen zijn ingediend. Doordat we met respect voor elkaars belangen het Begijnhof hebben ontwikkeld, zijn omwonenden echt positief over het plan. En dat maakt het natuurlijk voor iedereen een win-win situatie, niet op de laatste plaats voor de toekomstige bewoners. Dat zij hier prettig kunnen wonen, is waar we het uiteindelijk voor doen.”