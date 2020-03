Sint-Jan in Den Bosch alleen open voor gebed en bezinning

DEN BOSCH - De Sint-Jan en de Mariakapel in Den Bosch blijven voorlopig open voor persoonlijk gebed en bezinning. Alle liturgische vieringen in het weekeinde, maar ook door de week komen te vervallen. Dat wordt op acht plekken in en rondom de kathedraal nog eens extra duidelijk gemaakt.

De bankjes in de Mariakapel zijn vanochtend vervangen door stoelen waarop de mensen kunnen bidden. Aanvankelijk stonden er negen stoelen in de kapel. Die werden later in de ochtend teruggebracht tot drie. ,,We hebben de ruimte aangepast aan de normen die nu gelden”, aldus plebaan Vincent Blom.

Volledig scherm Meer uitleg op het hek van de Sint-Jan. © Peter de Bruijn

Huwelijken en uitvaarten

,,Wat er met de huwelijksvieringen en uitvaartdiensten moet gebeuren is nog niet duidelijk. ,,Daar is woensdag overleg over tussen de overheid en alle kerkgenootschappen in ons land”, aldus Blom. ,,Er zijn vanochtend al drie huwelijken in de Sint-Jan uitgesteld.”

Volledig scherm De bankjes van de Mariakapel staan nu ergens anders. © Peter de Bruijn

Cholera-epidemie

Blom heeft de geschiedenisboeken erop na geslagen. ,,Ik heb gelezen dat de Bossche kathedraal ruim 150 jaar geleden in 1866 helemaal dicht was vanwege een cholera-epidemie. Dat was vanwege besmettingsgevaar. Zelfs het Mariabeeld in de kapel kon toen niet meer worden bezocht. Toen is ook spontaan het idee ontstaan om de oude bidweg weer te gaan lopen.”

,,De paus heeft alle christenen opgeroepen om woensdag op de dag van Maria-Boodschap om 12.00 uur in alle delen van de wereld het ‘Onze Vader’ te bidden”, aldus Blom. ,,Beiaardier Joost van Balkom speelt op dat tijdstip het gebed vanuit de toren van de Sint-Jan op het carillon.”