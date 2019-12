Top2000-kerkdienst: Den Bosch maakt kennis met landelijke succesformule

DEN BOSCH - Zingen verbroedert, óók in de kerk. En het wordt nóg leuker wanneer er spontaan een dansje bij wordt opgevoerd. Voor velen vormt de Top2000-kerkdienst onmiskenbaar een brug tussen cultuur en religie. De Grote Kerk in Den Bosch heeft inmiddels kennisgemaakt met de landelijke succesformule.

Een honderdtal bezoekers is in de protestantse kerk getuige van een uurtje vol met verrassingen. Ditmaal geen Jamie de Goei die achter het Strümphler-kabinetorgel of het majestueuze Bätz-orgel grootse Bach-composities ten gehore brengt. Wél de vierkoppige Oost-Groningse coverband Grooving die er in de Grote Kerk flink op los rockt, met de Top2000 van NPO-Radio 2 als leidraad. Dit alles in combinatie met innige momenten van gebed, (her)bezinning en overdenking.

Commissie

Hoe is de alternatieve kerkdienst tot stand gekomen? ,,We hebben eerst een kleine commissie gevormd, waarna we contact hebben opgenomen met Grooving. De band heeft ons vervolgens een playlist gestuurd. Uit de lijst hebben we een selectie van een stuk of tien nummers gemaakt”, doet medeorganisator Estelle ten Cate uit de doeken. ,,Sommige songs gaan min of meer over geloof, maar zeker niet alle songs. Andere onderwerpen, met name items die een relatie hebben met belangrijke levenservaringen, zijn vaak minstens zo interessant. Het mooie van muziek is dat het allerlei emoties teweegbrengt en herinneringen losmaakt.”

Drie grote Nederlandstalige hits komen als eerste aan de beurt. Bij Ik kan het niet alleen, een nummer van De Dijk uit 1989, staat opmerkelijk genoeg een groot deel van de aanwezigen op om te swingen. ,,Het is tevens het hoofdthema van deze kerkdienst”, verduidelijkt dominee Ruud Striemer even later. ,,Zanger Huub van der Lubbe schijnt ooit een time-out binnen z’n relatie te hebben gehad. Na een tijdje had hij toch het lef om toe te geven dat-ie het niet alleen kon. Het is ronduit heerlijk om je niet voortdurend groot te hoeven houden.”

Simple Minds

Niet lang daarna klinkt massaal ,,Hé, hé, hé, hé”, ergens halverwege Don’t you (Forget about me), een megahit waarmee de Simple Minds in 1985 furore maakte. Een luidruchtige vertoning die overigens door de matige akoestiek nóg meer schettert. Maar doordat onvermurwbare calvinisten en andere strenggelovigen in het godshuis ontbreken, is er geen vuiltje aan de lucht.

De Top2000-kerkdienst, een initiatief van de bekende ‘popdominee’ Fred Omvlee dat al op talloze plaatsen in het land is neergestreken, slaat dus blijkbaar ook in Den Bosch aan. ,,Eigentijdse rock en popmuziek in de kerk, als aanvulling op de reguliere diensten, waarom ook niet? Het is tegelijkertijd een brug tussen cultuur en religie, wat mogelijk op termijn extra kerkbezoekers aantrekt”, onderstreept Striemer na afloop. ,,Ik ben me ervan bewust dat dit niet voor elke kerkelijke beweging geldt, wij staan er in ieder geval zo nu en dan voor open. Stromingen als de Pinkstergemeente gaan weer een stapje verder.”

Live-band

In 2016 en 2017 bracht de Grote Kerk rond deze tijd trouwens al een soortgelijk evenement van de grond: het Top2000 Kerkcafé. ,,Beide keren hadden we toen ook een live-band in huis. Dat evenement had méér het karakter van een inloopcafé”, memoreert Cisca de Jong, een andere medeorganisator.

René Surminski en Denise Maasen hebben zich prima vermaakt tijdens de dienst. “Ik ben zelf katholiek, maar ik heb hier totáál geen moeite mee. Ben van plan om in Veghel, waar ik woon, binnenkort een praatje te gaan maken met pastoor Smulders van de Lambertuskerk. Ik acht het zeker niet als een kansloze missie om hem over te halen dit soort ‘uitspattingen’ te omarmen”, aldus Surminski.