Via Brabantia-pannen en weckpotten naar eeuwenoude kunst, niks mis mee volgens afzwaaiend museumdirecteur Charles de Mooij

Ze stond te huilen voor een zeventiende-eeuws schilderij, in een van de zalen van Het Noordbrabants Museum. ,,Maria met kind was het geloof ik’’, zegt Charles de Mooij (64). ,,Ik ging naar die mevrouw toe en vroeg of ik iets voor haar kon doen. Ik wist niet dat er zulke mooie dingen gemaakt zijn, zei ze. Ze was in eerste instantie voor de tentoonstelling Knus: Nederland in de jaren 50 naar het museum gekomen, liep ook langs dat schilderij en werd er door geraakt.’’