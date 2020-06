Vier windmolens of negentig voetbalvelden aan zonnepanelen voor Vught: ‘Een mix mag ook’

VUGHT - Het lijkt wel een advertentie in de krant: Gezocht in Vught: een plek of eventueel plekken voor vier grote windmolens of locaties voor zonnepanelen met een oppervlakte van negentig voetbalvelden. Een combinatie mag trouwens ook.

Vught moet net zoals alle gemeenten in ons land mee met de energietransitie. Volgens de klimaatwet moeten we met z’n allen in 2030 bijna de helft minder aan CO2 uitstoten dan in 1990. In 2050 is dat 95 procent. We merken het bijvoorbeeld aan de stortbuien of de droogte. De temperatuur op aarde loopt op. Ons klimaat verandert.

‘Het gaat om zo’n vier procent aan zonne- of windenergie’

Vught en Helvoirt, die vanaf 2021 samengaan, moeten een deel van die transitie naar duurzame energie in Noord-Oost Brabant op hun conto nemen. ,,Het gaat om zo’n vier procent zonne- of windenergie”, aldus de Vughtse wethouder Toine van de Ven. ,,Dat zijn die vier windmolens of zonnepanelen met een oppervlak van ongeveer de IJzeren Man. Een mix mag ook.”

Weinig belangstelling

Volledig scherm De belangstelling voor windmolens en zonnepanelen in Vught was gisteren matig. © Peter de Bruijn Slechts vijftien belangstellenden discussieerden gisteravond op 1,5 meter afstand over de (on)mogelijkheden. ,,Overdek de N65 met zonnepanelen. Dan hebben we meteen een tunnel”, ziet iemand als oplossing. ,,Zet die molens en leg die zonnepanelen maar in Helvoirt neer”, roept iemand gekscherend uit de zaal. De man kijkt uitdagend naar Jan van Iersel die als enige Helvoirtenaar in Vught aanwezig is.

,,Ik hoorde het ook. Ben er maar niet op ingegaan”, zegt Van Iersel even later. ,,Ik zag dat de Margriet in Helvoirt één van de voorgestelde locaties is voor één of meer windmolens dan wel zonnepanelen. Ik ken een agrariër met grond daar. Ik denk dat hij straks met z’n oren staat te klapperen als hij dit hoort.”

Andere mogelijkheden in het zoekplaatje voor zonnepanelen zijn volgens de gemeente ‘Vught Zuid’ en een deel van De Gement.

Quote We moeten met z’n allen op zoek naar plekken waar iets wel kan Ankie Spierings

,,Het is niet zo dat de hele Gement vol wordt gelegd met zonnepanelen”, weet Ankie Spierings inmiddels. ,,We moeten met z’n allen op zoek naar plekken waar iets wel kan. Het gaat om ons klimaat of een beetje een aantasting van onze omgeving. Een moeilijk afweging misschien, maar we moeten straks toch iets beslissen.”

‘Windmolen naast het provinciehuis’

Volledig scherm Er zijn weinig locaties voor windmolens in Vught of Helvoirt. (de lichte plekken) © Peter de Bruijn De plaatsen voor windmolens zijn op het voorgestelde kaartje van de gemeente beperkt tot twee. Er kan volgens een cirkel op de kaart ergens in de Vughtse Gement gekeken worden voor Vughtse windmolens. ,,Misschien bij het Drongelens Kanaal richting Vlijmen”, suggereert iemand uit het publiek. ,,Ik zie nog een ander wit plekje. Volgens mij is dat naast het provinciehuis”, klink uit de zaal.

Quote Goed om ook te bekijken wat we met buurgemeen­ten kunnen doen Toine van de Ven , wethouder gemeente Vught

Een andere spot ligt zuidelijker richting Boxtel en Sint-Michielsgestel bij de A2. ,,Goed om ook te bekijken wat we met onze buurgemeenten kunnen doen. Dan bedoel ik Boxtel en Gestel, maar bijvoorbeeld ook Heusden”, zegt de wethouder. ,,Ik heb de collega uit Boxtel laten weten graag verder te willen praten. Maar ik wil nu eerst de mening van inwoners van Vught en Helvoirt horen.”