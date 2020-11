VVD wil binnenstadsmanager na vertrek manusje-van-alles voor het Bossche centrum

Te veel tijd en energie

Kranenburg stopt na twee jaar omdat zijn voorzitterschap ‘ te veel tijd en energie kost ’. De oud-binnenstadsmanager in Arnhem en eigenaar van een hotel aan het Hinthamereinde moest voor zijn gevoel te veel energie steken in kleine problemen. ,,Het is dan ook niet de bedoeling dat ondernemers een boodschappenlijstje afleveren bij de binnenstadsmanager en dan verwachten dat het geregeld wordt‘’’, stelt raadslid André Rotman van de VVD.

Onafhankelijk

Uit reclamebelasting

Volgens wethouder Hoskam is er in het verleden al eens met ‘Hartje’ gesproken over een binnenstadsmanager. ,,De reclamebelasting is destijds ook ingevoerd om zo’n manager te kunnen betalen. De vraag is wat voor type u wil. De manager zoals Kranenburg hem neerzette of iemand die beleidsmatig gaat nadenken over de binnenstad.’’