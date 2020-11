Waarom café de Unie moet stoppen met verkoop van kerstbomen op het terras: ‘Binnen mag het wel’

Geen afscheid, winkelwa­gen­tjes desinfecte­ren of geen sociaal contact? De Corona Monologen in 2021 in PERRON-3 op de planken

12:18 ROSMALEN - Schrijver/regisseur Cokky van Dongen is op zoek naar bijzondere Covid-19 verhalen om in het voorjaar van 2021 in PERRON-3 in Rosmalen De Corona Monologen op de planken te kunnen brengen.