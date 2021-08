Water in De Neswaarden bij Aalst goed te doen: ‘Nee, het is niet te koud om te zwemmen’

AALST - Het zonnetje laat zich voorzichtig zien, maar het is nauwelijks twintig graden. Toch staat Marion (46) zich bij waterplas De Neswaarden in Aalst nu af te drogen. ,,Nee, ik vind het niet te koud om te zwemmen. Het water is toch lekker warm, hoor.” Haar twee kinderen hebben dezelfde mening. Ze komen uit het Zuid-Hollandse Moerkapelle en huren een chalet op Recreatiepark het Esmeer, vlak achter waterplas De Neswaarden in Aalst.

Mooi strand en leuke speeltuin

,,Dit is een prachtig gebied met een mooi strand en een leuke speeltuin. Keurig bijgehouden ook. Alleen het weer, hè. We zijn hier al een week en ik moet eerlijk zeggen dat dit de eerste keer is dat ik ben gaan zwemmen. Verder zijn we heel tevreden.”

Glijbanen

Grote trekpleister van De Neswaarden is de aangrenzende speeltuin. De stichting Het Gehandicapte Kind heeft meegeholpen de speeltuin ook geschikt te maken voor mindervalide kinderen. Het is er deze middag heel wat drukker dan aan het strand, maar wat wil je ook met een zomer die nog voornamelijk op de kalender doet denken aan het jaargetijde.

‘Blij verrast’

,,Dit is de eerste keer dat we hier zijn en ik ben eigenlijk blij verrast”, zegt Ron (50) uit Hedel. ,,Maar mijn dochter is tien, die heeft al een paar keer haar hoofd gestoten. Dus ze zei: ‘Papa, ik denk dat ik voor sommige dingen net te groot ben’. Maar het is hier schoon en netjes. Goed voor de Bommelerwaard dat je dit soort gebieden hebt, daar moet je dan ook gebruik van maken. Dit is een leuke combinatie, de speeltuin en het water.”

Quote De kabelbaan en glijbanen gaan hier echt kei- en keihard Lizzy en Eline

Achter de speeltuin heb je een haven en een bistro plus cafetaria en ijssalon. De vriendinnen Lizzy en Eline (beiden 8) hijgen uit met een ijsje en blikje sinas. Ook zij zijn hier voor het eerst. ,,De glijbanen gaan echt kei- en keihard!”, zegt Eline. ,,De kabelbaan ook!’, is Lizzy even enthousiast. ,,Het is lekker groot en je hebt veel verschillende dingen. Je kunt ook klimmen en al dat water is ook leuk.”

Volledig scherm Plezier en vertier in recreatieplas De Neswaarden bij Aalst. © Marc Bolsius

Vernielingen

Al zit ze nu wel met een natte broek. Het water is 75 centimeter diep. Dat is oppassen met de allerjongsten, maar de iets oudere kinderen staan in hun onderbroek in het water. Zo is het een vrolijke boel bij De Neswaarden, al doet de mededeling op het hek anders vermoeden. ‘Ivm vernielingen om 20.00 uur gesloten’.

Quote Dit voorjaar is er een toename van overlast door vandalisme, afval en hondenpoep Tekst op de website

,,Dit voorjaar is er een duidelijke toename van overlast door vandalisme, afval en hondenpoep”, staat er op de website. ,,Er is een poging tot brandstichting geweest waarbij zelfs pallets aangesleept werden. Diverse speeltoestellen zijn vernield en er wordt het nodige beklad. Dit kan zo echt niet doorgaan.”

Geld voor de kabelbaan

Anneke (43) schudt haar hoofd. ,,Vreselijk”, zegt ze. Ze komt uit het dorp. Op de basisschool van haar kinderen is geld ingezameld om de kabelbaan te repareren. ,,Ik weet ook niet waar het vandaan komt. Dit is juist zo’n heerlijk gebied, zowel voor de vakantiegangers als de mensen uit de buurt.”

,,We komen hier ontzettend graag”, vervolgt ze. ,,Bij echt mooi weer is het megadruk, dan gaan we pas na het avondeten als de drukte voorbij is. Wat ik zo bijzonder vind is dat het wordt bijgehouden door leden van de voetbalclub, Roda Boys. Dat verdient een dikke pluim!”

De Neswaarden Entree: Gratis Parkeren: Grote gratis parkeerplaats. Openingstijden: speeltuin in de zomer van 10.00 tot 20.00 uur geopend. Toezicht: Nee. Eten en drinken: Een bistro, cafetaria en ijssalon onder één dak. Speelgelegenheid: Ja. Dieren toegestaan: Nee. Bijzonderheden: Beachsoccer- en volleybalveld aan de zijkant van het strand.De Neswaarden