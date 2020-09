Waterpeil Groote Wielen nadert kritische laagste punt: water aangevoerd met pomp

,,Door de droge zomer, de weinige regen die is gevallen en de verdamping van water is het waterpeil in de Groote Wielen laag. Zo laag is het niet eerder geweest", zegt een woordvoerder van de gemeente Den Bosch. ,,Net als in voorgaande jaren hebben we te maken met hoge temperaturen, veel verdamping en weinig neerslag. Het waterpeil is nog nooit zo laag geweest. Daarom is besloten om met een waterpomp extra water aan te voeren.”