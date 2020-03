‘Wildwesttaferelen’ in Rosmalen: ‘Jongens van elf waren getuige van poging tot liquidatie’

,,Het is een wonder dat niemand gewond is geraakt. Op minder dan zes meter afstand werd gericht geschoten’’, zegt de officier deze dinsdag halverwege de rechtszitting. Hij hoopt net als de rechters er meer over te horen van twee Bossche broers die terecht staan voor poging tot moord op een Rosmalenaar (21) die achterop de scooter met zijn vriendin naar zijn ouderlijke woning reed. De 27-jarige Bosschenaar wordt ervan verdacht bestuurder te zijn geweest van de auto van waaruit rond vijf uur ’s middags is geschoten. Zijn 25-jarige broer zou de schutter zijn.