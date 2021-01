Zo speciaal is het huis van Jeroen Bosch: ‘Op deze trap kun je in zijn voetsporen treden’

Alsnog koninklijk bezoek van De Drie Wijzen aan stad én kribbe in Den Bosch

4 januari DEN BOSCH - De Drie Wijzen, die kwamen toch uit het Oosten? Klopt, alleen er bestaat ook nog een andere versie van het verhaal. Met daarin de aanwijzing dat het allerlaatste stuk dat het trio overbrugde naar het zuiden wees. Het is te zien in een korte film die woensdagochtend via meerdere kanalen verspreid wordt. Als alternatief voor de drukbezochte jaarlijkse intocht die nu vanwege corona is afgelast.