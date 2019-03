Brabanders in de prijzen bij Miljoenenjacht, Ingrid uit Rosmalen speelt finale en wint 188.000 euro

Startschot voor fase 4 en 5 Molen de Zwaan in Vinkel

9 maart VINKEL - Op zaterdagmiddag 9 Maart is in de multifunctionele ruimte van de in aanbouw zijnde molen De Zwaan in Vinkel, de overeenkomst getekend tussen Stichting Vinkelse Molen en de molenbouwers Coppes uit Bergharen en Adriaens uit Weert. Zij gaan zorgen voor de bouw van de afrondende fase van de molen. Het is een unieke overeenkomst want voor het eerst zullen deze twee molenbouwers gezamelijk aan een project werken.