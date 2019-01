Brabant na ‘Tygo in de GHB’: ‘Niks mis met verslavingszorg’

Concert in Den Bosch van Bach Collegium 's-Hertogen­bosch

16:08 DEN BOSCH - In de Grote Kerk aan de Bossche Kerkstraat is zaterdag 19 januari vanaf 17.00 uur een optreden van het Bach Collegium ‘s-Hertogenbosch. Onder leiding van Jeroen Felix worden er, naast de Cantate BWV 111: Was mein Gott will, das g'scheh allzeit van J.S. Bach, twee delen uitgevoerd uit The Messiah van G.F. Handel: For unto us a child is born en Pifa.